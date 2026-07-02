حاكم الشارقة يعتمد 747 ألف درهم ميزانية للموسم المسرحي

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تخصيص 747 ألف درهم لميزانية الموسم المسرحي في دورته الـ 19 التي تنطلق فعالياتها في أكتوبر 2026، وذلك ضمن دعم سموه المستمر للحركة المسرحية وترسيخاً لمبدأ الفعل الثقافي المستدام.

وأوضح عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أن المسرح والمسرحيين يحظيان بدعم متكامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مادياً ومعنوياً.

وذلك من أجل تأسيس قاعدة فاعلة في الشارقة خصوصاً والإمارات بشكل عام، مؤكداً أن هذه المبادرة هي إحدى مكرمات سموه، التي تخدم مجالات الثقافة المتنوعة، كما أن هذا الدعم أوجد حالة من الاستمرارية المسرحية عبر عطاء الفنانين والمبدعين والفرق المسرحية المشاركة الذين تحظى أعمالهم باهتمام جماهيري لافت تلبي ذائقته الفنية، ما يشكل دافعاً للفرق المسرحية على تجويد انتقاءات نصوصها وتطوير مهارات الممثلين والكادر الفني، حيث تجلى ذلك في تطور الحركة المسرحية الإماراتية، وبفوز فرق مسرحية إماراتية بجوائز وتكريمات من عدة مهرجانات في العديد من الدول.

وأعرب إسماعيل عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، عن شكره وامتنانه لمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة المتوالية، مؤكداً حرص الجمعية عبر هذا الدعم على ترسيخ المسرح في الحياة وفي المجتمع عبر عروض مسرحية منتقاة ومتميزة، الأمر الذي خلق حالة من التواصل الدائم بين عروض الموسم والجمهور الذي يحرص على مشاهدة العروض والتفاعل معها.