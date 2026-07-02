مجلس قضاء الشارقة يعتمد إنشاء محكمتي التركات والتنفيذ

عقد مجلس القضاء، أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وذلك في مجمع الشارقة للفضاء والفلك.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء العمل القضائي، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما يسهم في دعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.

واعتمد المجلس إنشاء محكمة التركات المتخصصة، لتتولى النظر في جميع دعاوى التركات من قبل قضاة متخصصين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية المجلس الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز القضاء المتخصص.

كما اعتمد المجلس إنشاء محكمة التنفيذ المتخصصة، والتي تختص بتنفيذ جميع الأحكام والقرارات القضائية وفق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية، بما يضمن سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، ودقة تنفيذ الأحكام، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، بما يرسخ منظومة تنفيذ قضائي أكثر كفاءة وفاعلية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم التدابير الاحتياطية والإلكترونية في إجراءات التنفيذ، بهدف تطوير آليات التنفيذ القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإجراءات، الأمر الذي يتيح القرار لقاضي التنفيذ استخدام مجموعة من التدابير الاحتياطية والإلكترونية، تشمل الإخطار المسبق، والتحقق الإلكتروني الدوري، ووسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم المناوبة القضائية في محاكم إمارة الشارقة، بما يضمن توفير قاضٍ مناوب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للنظر في الطلبات والإجراءات العاجلة المرتبطة بالتنفيذ، وإنجازها دون تأخير، بما يعزز استمرارية العمل القضائي، ويرفع سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة.

ويضمن تقديم الخدمات القضائية بكفاءة على مدار اليوم. وعلى هامش الاجتماع، عرّج سمو رئيس مجلس القضاء على القبة الفلكية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، مشاهداً سموه عرضاً بعنوان «النظام في الكون والقوانين التي تحكمه»، والذي قدّم رحلة علمية بصرية انطلقت من سماء صحراء الشارقة.