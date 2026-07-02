حكومة الإمارات تحتفي بتخريج دفعة دبلوم المسرعات الحكومية

احتفت حكومة دولة الإمارات بتخريج منتسبي الدفعة السادسة من دبلوم المسرعات الحكومية، الذي يشرف عليه مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وضمت الدفعة السادسة 49 منتسباً من 39 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، عملوا على معالجة 40 تحدياً ضمن 4 مجالات رئيسية، شملت24 تحدياً في الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية، و3 تحديات في تعزيز جودة الحياة، و7 تحديات في خدمة المجتمع، و6 تحديات في المعرفة والتمكين، وذلك بدعم فرق عمل المسرعات الحكومية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دبلوم المسرعات الحكومية يمثل مختبراً وطنياً لتطوير ثقافة تسريع الإنجاز، وبناء كفاءات قادرة على اختصار الزمن بين اتخاذ القرار وتحقيق الأثر، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتمكنة يشكل ركيزة أساسية لتحويل الرؤى الحكومية إلى نتائج ملموسة.

وقال معاليه إن تخريج الدفعة السادسة من دبلوم المسرعات الحكومية يأتي امتداداً لمسيرة بناء قدرات حكومية متخصصة في إدارة التحديات وصناعة الحلول العابرة للقطاعات، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي في ظل تسارع المتغيرات لا يكمن في وضع الخطط، بل في القدرة على تحويلها إلى نتائج قبل أن تتجاوزها الظروف.

وأكدت معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن ما يميز خريجي دبلوم المسرعات الحكومية لا يقتصر على امتلاك الأدوات والمنهجيات، بل في امتلاكهم القدرة على إعادة صياغة المقاربات الإدارية التقليدية، وتصميم مسارات عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق نتائج استثنائية في بيئة تتطلب سرعة التكيف ودقة التنفيذ في آن واحد.

وأضافت أن دبلوم المسرعات الحكومية منذ إطلاقه في أبريل 2019، تمكن من تنظيم وإنجاز 6 دفعات خرجت 266 منتسباً من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، عملوا على معالجة 161 تحدياً متنوعاً في مختلف القطاعات ومجالات العمل الحكومي، كما شهدت برامجه مشاركة أكثر من 172 جهة.