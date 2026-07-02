حكومة الإمارات تحتفي بتخريج دفعة دبلوم المسرعات الحكومية

وضمت الدفعة السادسة 49 منتسباً من 39 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، عملوا على معالجة 40 تحدياً ضمن 4 مجالات رئيسية، شملت24 تحدياً في الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية، و3 تحديات في تعزيز جودة الحياة، و7 تحديات في خدمة المجتمع، و6 تحديات في المعرفة والتمكين، وذلك بدعم فرق عمل المسرعات الحكومية.
وأكدت معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن ما يميز خريجي دبلوم المسرعات الحكومية لا يقتصر على امتلاك الأدوات والمنهجيات، بل في امتلاكهم القدرة على إعادة صياغة المقاربات الإدارية التقليدية، وتصميم مسارات عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق نتائج استثنائية في بيئة تتطلب سرعة التكيف ودقة التنفيذ في آن واحد.
وأضافت أن دبلوم المسرعات الحكومية منذ إطلاقه في أبريل 2019، تمكن من تنظيم وإنجاز 6 دفعات خرجت 266 منتسباً من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، عملوا على معالجة 161 تحدياً متنوعاً في مختلف القطاعات ومجالات العمل الحكومي، كما شهدت برامجه مشاركة أكثر من 172 جهة.