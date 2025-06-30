حمدان بن محمد: نهدف إلى تصميم مستقبل الرياضة عبر أكبر تجمع عالمي لنجومها في دبي

سموه:

القمة ستمثل منصة دولية رائدة تعزز مكانة الرياضة كقوة موحِّدة للشعوب ومحرك فعّال للاقتصاد وأداة لتنمية المواهب

ستناقش مستقبل الألعاب الجماعية والفردية وستبحث سبل دعم المنتخبات والأندية

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم «القمة العالمية للرياضة» في دبي، وتنعقد يومي 29 و30 ديسمبر المقبل، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي لنجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف تصميم مستقبل الرياضة العالمية انطلاقاً من دبي... مدينة المستقبل.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وجهنا اليوم بتنظيم «القمة العالمية للرياضة» في دبي، والتي ستنعقد يومي 29 و30 ديسمبر 2025، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي لنجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف تصميم مستقبل الرياضة العالمية انطلاقاً من دبي... مدينة المستقبل».

وأضاف سموه: «ستنظم هذه القمة من قبل مجلس دبي الرياضي، وستمثل منصة دولية رائدة تعزز مكانة الرياضة كقوة موحِّدة للشعوب، ومصدر إلهام للأجيال، ومحرك فعّال للاقتصاد، وأداة لتنمية المواهب محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقال سموه: «هذه القمة ستجمع أهم المسؤولين والمدربين والمتخصصين ونجوم الرياضة الحاليين والسابقين من حول العالم في دبي، لتصميم مستقبل الرياضة العالمية، ونريد أن نسهم من خلال هذا التجمع الرياضي العالمي في دبي بتوظيف الفرص ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، لتواصل الرياضة دورها المهم في جمع الشعوب وإلهام الأجيال ودعم الاقتصاد وتنمية المواهب، ولتكون أكثر متعة وفائدة لمحبيها ومتابعيها».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستناقش هذه القمة مستقبل الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وستبحث سبل دعم المنتخبات والأندية الرياضية للارتقاء بمستوى كافة الرياضات... ونؤكد على أهمية المؤسسات التعليمية والأكاديميات الرياضية في إعداد المواهب في كافة الأعمار وفي جميع الرياضات».

وسيتم تنظيم «القمة العالمية للرياضة» من قبل مجلس دبي الرياضي يومي 29 و30 ديسمبر 2025 في مدينة جميرا، وستتضمن برنامجاً شاملاً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات والفعاليات الرياضية.

وسيناقش المشاركون من مختلف الهيئات والفرق والاتحادات الرياضية خلال أعمال القمة مستقبل الرياضة بشكل عام، ومختلف الجوانب الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والمجتمعية المرتبطة بها.

وتتضمن مجالات النقاش الرئيسة لحوارات القمة مستقبل الرياضة، وتعزيز تفاعل الجمهور في الفعاليات الرياضية، ونمو الحجم الاقتصادي لمختلف الرياضات، إضافة إلى استعراض أحدث تطورات تكنولوجيا الرياضة في ظل النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

الجدير بالذكر أن دبي أصبحت من أهم الوجهات العالمية لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مدار العام، بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مجال المنشآت الرياضية وجاذبيتها لأهم الفرق والأندية والنجوم والمواهب الرياضية.