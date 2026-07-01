محمد بن راشد: فرحتنا مغربية

سموه يشيد بالروح القتالية والإبهار أمام العالم

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 إنجاز مستحق

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب وملك ومنتخب المغرب بعد التأهل لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.. روح قتالية.. ومباراة حاسمة.. وإبهار عربي أمام العالم.. فرحتنا اليوم مغربية.. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب».

وكان المنتخب المغربي قد واصل مسيرته المميزة في كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في الدور الـ16 بفوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، عقب أداء قوي ومقنع في مواجهة مثيرة ضمن منافسات دور الـ32، احتضنها استاد مونتيري في المكسيك.

وقدم «أسود الأطلس» مباراة كبيرة، وفرضوا أفضليتهم في فترات عديدة، مهددين المرمى الهولندي في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجحوا في حسم المواجهة وتحقيق انتصار مستحق بركلات الترجيح، ليواصلوا مشوارهم في البطولة وسط إشادة واسعة بالمستوى الذي قدمه الفريق.

منصور بن زايد: عزيمة استحقت التأهل

كما بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم، أداء مشرف وروح عالية عكست عزيمة وإصراراً استحقا التأهل، نتمنى لهم التوفيق في مواصلة هذا المشوار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المغربية والعربية».

أحمد بن سعيد: عزيمة صنعت الفارق وإنجاز أدخل الفرحة إلى كل بيت عربي

وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، للمغرب، قيادةً وشعباً، التأهل المستحق إلى دور الـ16 لكأس العالم.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للمغرب، قيادةً وشعباً، هذا التأهل المستحق إلى دور الـ16 لكأس العالم... أداء مشرّف، وعزيمة صنعت الفارق، وإنجاز أدخل الفرحة إلى كل بيت عربي. نتمنى لأسود الأطلس دوام التوفيق ومواصلة هذا المشوار المميز».

وجاء تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 ليضرب موعداً مع منتخب كندا في الدور ثمن النهائي، في المباراة المقررة عند الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات البطولة من دور الـ32.