عمار بن حميد: مبادرة «عهد ووعد» تجسد فخر أبناء الإمارات بقيادتهم ومسار التنمية

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى «عهد ووعد»، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ «عهد ووعد» تُمثل ملتقى وطنياً تتلاقى فيه القلوب وتجتمع لتجديد الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

مشيراً سموه إلى أن المبادرة تجسّد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها سموه على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. وأثنى سموه، على الجهود الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة، وقيادته الحكيمة التي وطدت مكانة دولة الإمارات.

وعززت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً أن رؤية سموه الثاقبة مثلت حجر أساس لمسيرة تنموية فريدة ومستدامة، تقوم على تمكين الإنسان، والاستثمار في طاقاته، وصقل قدراته، لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاء للأجيال المقبلة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، عن بالغ فخره بفيض المشاعر الصادقة والولاء المتجذّر الذي يبديه أبناء الوطن والمقيمون تجاه قيادتنا الرشيدة.

وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة «عهد ووعد»، إذ يجسد هذا الملتقى مرآة تعكس أسمى معاني العهد والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتؤكد متانة الروابط بين القائد وشعبه في نموذج رائد من التعاضد القائم على الثقة والمحبة والوحدة في الرؤية والمصير.

وأشاد سموه بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وفريق عمله في إطلاق هذه المبادرة وإنجاحها. وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم وثائقي لآخر مستجدات المبادرة، حيث تناول مسيرة «عهد ووعد»، وأهدافها الوطنية والمجتمعية.

وألقى بعدها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة أشاد فيها بما تشهده عجمان من نجاحات وإنجازات تنموية. وشهد الملتقى توقيع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمشاركة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام.

والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ على وثيقة «عهد ووعد».