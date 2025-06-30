الإمارات.. إنجازات برلمانية مشرّفة عززت المشاركة في صنع القرار الوطني

تحتفي دولة الإمارات بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، بما حققته من إنجازات مشرّفة في مسيرة العمل البرلماني، الذي يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ المشاركة الحقة، ونهج الشورى القويم، وتعزيز مبادئ المشاركة في صناعة القرار الوطني.

فخر

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إننا نفخر بما وصلت إليه التجربة البرلمانية الإماراتية من نضج، وما تبوأته من مكانة، وما أثبتته من قدرة على مواكبة تطورات العصر، ومواجهة شتى التحديات بكل كفاءة واقتدار، وما حققته من نقلة نوعية في كافة المجالات، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، المبنية على التكامل والتعاون لخدمة الوطن، وتحقيق مصالح المواطنين.

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الدولي للعمل البرلماني، مناسبة لاستذكار النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مسيرتها البرلمانية، منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وهي مسيرة متفردة، تعبّر تعبيراً صادقاً عن رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع، ليصبح المواطن شريكاً أساسياً في بناء الوطن وتقدمه، حيث لا ينحصر العمل البرلماني في دولة الإمارات في ممارسة المجلس الوطني الاتحادي صلاحياته التشريعية والرقابية فحسب، بل يقوم على ثقافة وطنية أصيلة، تشجع على التشاور والاستماع، والبحث المشترك عن الحلول أيضاً.

من جهته، أكد سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن العمل البرلماني في دولة الإمارات، يمثل تجسيداً للقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الاتحاد، وخارطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، من خلال اعتبار المشاركة في صنع القرارات الوطنية مبدأ راسخاً، وأن تطوير كافة المؤسسات أولوية دائمة، حيث أصبح المجلس الوطني الاتحادي، هو المعبّر عن طموحات وتطلعات أبناء الوطن، والمسهم في حل مشاكلهم، وبحث قضاياهم، من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية (التشريعية-الرقابية).