10 قطاعات حيوية في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 15 يوليو

تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة التاسعة من «معرض الخدمة الوطنية للتوظيف»، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بفرص العمل النوعية، وذلك في مركز دبي للمعارض «DEC» بمدينة إكسبو دبي، من 15 إلى 17 يوليو.

ويواصل المعرض ترسيخ مكانته كونه منصة رائدة تجمع بين الكفاءات الطموحة وجهات التوظيف ضمن بيئة تفاعلية تواكب تطورات سوق العمل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تمثل ما يزيد على 10 قطاعات حيوية، إلى جانب أكثر من 9 جامعات ومعاهد أكاديمية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 55 عارضاً من مختلف القطاعات وأكثر من 20000 من المشاركين في برنامج الخدمة الوطنية من الشباب والإناث، ويتيح المعرض للمجندين التواصل المباشر مع جهات التوظيف، وإجراء مقابلات فورية، إلى جانب الاستفادة من الجلسات الإرشادية التي يقدمها خبراء الموارد البشرية.

كما يوفر للشركات منصة مثالية لاكتشاف المهارات الإماراتية وبناء قواعد بيانات تدعم خطط التوظيف المستقبلية. ويُعد معرض الخدمة الوطنية للتوظيف من أبرز الفعاليات الوطنية السنوية التي يتطلع لها المشاركون في برنامج الخدمة الوطنية من الشباب والإناث.

حيث يعمل على ترسيخ روح الانتماء والعمل الجاد، ويُبرهن على التزام الدولة المستمر بتأهيل وتمكين أبنائها، ومن خلال دوره الوطني يسلّط المعرض الضوء على الدور المهم الذي يؤديه شباب الوطن في دعم الأمن والاستقرار، ويعكس مكانتهم كونهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يؤكد أن مجندي الخدمة الوطنية يشكلون ركيزة مهمة في بناء المستقبل، بما يمتلكونه من خبرات وقيم تعزز جاهزيتهم للمساهمة في مختلف ميادين العمل.