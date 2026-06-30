سعود بن صقر يبحث سبل تعزيز العلاقات مع إندونيسيا

سفير إندونيسيا يشيد بالنهضة الحضارية الإماراتية الشاملة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه ديني ليسمانا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع إندونيسيا في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في مختلف القطاعات.