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الإمارات

الإمارات تشارك في منتدى القادة العالمي

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وام

بنما
نورة الكعبي وثاني الزيودي والوفود المشاركة في المنتدى
وام
نورة الكعبي وثاني الزيودي والوفود المشاركة في المنتدى

  نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في أعمال المنتدى العالمي للقادة، الذي عُقد في العاصمة البنمية «بنما سيتي»، بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني لعام 1826.

وأكدت معالي نورة الكعبي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية بنما، حيث يحتفي البلدان هذا العام بمرور 33 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 9 مارس 1993، مشيرة إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور متواصل في مختلف المجالات، وما أثمرته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم عززت أطر التعاون المشترك.  