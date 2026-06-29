شرطة عجمان تحتفي بتميز موظفي إدارة الشؤون المالية

كرم العميد سلطان خليفة المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، بحضور العقيد عبدالله علي علوان، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، عدداً من الموظفين المتميزين في إدارة الشؤون المالية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز كفاءة العمل المالي والإداري، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكد نائب قائد عام شرطة عجمان أن هذا التكريم يجسد حرص القيادة العامة على ترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز الموظفين على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الأداء وكفاءة الخدمات.

وأشار إلى أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي تقديراً لجهودهم الاستثنائية وما حققوه من إنجازات انعكست إيجاباً على مستوى الأداء المؤسسي، متمنياً لهم دوام التوفيق، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح المبادرة والتميز.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لنائب قائد عام شرطة عجمان على هذا التكريم، مؤكدين أنه يشكل دافعاً لمواصلة بذل المزيد من الجهد، والارتقاء بالأداء، والإسهام في تحقيق رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة عجمان.