«كهرباء وغاز الشارقة» تنجز تطوير منصتها الرقمية لخدمة الجهات الحكومية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجاز تطوير وتحديث منصتها الرقمية المخصصة لتقديم الخدمات للجهات الحكومية في الإمارة، في خطوة تعزز التحول الرقمي، وتسرّع إنجاز المعاملات.

وترتقي بكفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التحول الرقمي الشامل.

خدمات متكاملة

وتتيح المنصة المطورة للجهات الحكومية باقة متكاملة من الخدمات الفنية والإدارية عبر واجهة موحدة، تشمل متابعة المقاولين والاستشاريين، وطلبات توصيل الخدمات، وحالة المشروعات الإنشائية، وإصدار التصاريح الفنية، إلى جانب نظام متقدم لإدارة البيانات يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية.

وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة في الهيئة، أن تطوير المنصة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى توظيف أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي المشترك، ويوفر بيئة عمل ذكية تدعم تنفيذ المشاريع الحيوية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المنصة تعزز التكامل بين الهيئة والجهات الحكومية، وتسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات، وضمان استدامة وجودة خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

تحول ذكي

وأكد الزرعوني أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية بما يواكب توجهات حكومة الشارقة في التحول الذكي، ويوفر حلولاً تقنية متقدمة تلبي احتياجات الشركاء الحكوميين وترفع جودة الخدمات المقدمة.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها المنصة، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير أدواتها التقنية دعماً لرؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وخدمة المجتمع.