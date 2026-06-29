«أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الثاني ويقر ميزانية 2026

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الحوكمة والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالأولويات التشغيلية والاستراتيجية للهيئة.

حيث اعتمد المجلس ميزانية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2026، ووافق على الخطة التوظيفية للهيئة لعام 2026، بما يعكس التزامه بتعزيز القدرات المؤسسية وضمان التنفيذ الفاعل للأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار المؤسسي للهيئة وتطوير قدرتها على الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.