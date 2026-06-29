برعاية عمار النعيمي.. عجمان تحتضن النسخة الخامسة من ملتقى «عهد ووعد»

برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق غداً في إمارة عجمان فعاليات ملتقى «عهد ووعد».

وذلك في إطار المشاركة الفاعلة للإمارة في المبادرة الوطنية والمجتمعية «عهد ووعد» التي انطلقت لتجسد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي، في التعبير عن أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء والوفاء والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تنطلق أنشطة الملتقى تحت شعار «عهد بالولاء ووعد بالوفاء».

ويشارك في فعاليات الملتقى، عدد من الشيوخ والقيادات المحلية والأكاديميين والفنانين والمفكرين وممثلي فئات المجتمع المحلي.

وتركز النسخة الخامسة من ملتقى «عهد ووعد» على تعريف أطياف المجتمع المحلي في إمارة عجمان بمبادرة «عهد ووعد» وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ودعوة الجميع للمشاركة فيها، باعتبارها مبادرة انطلقت من المجتمع بشرائحه كافة من العاصمة ابوظبي بمشاركة واسعة من الجميع، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تطوعية تعبر عن وحدة الصف الوطني والاصطفاف حول القيادة الحكيمة، لتتحول إلى منصة رقمية وحالة رمزية للتلاحم بين قائد المسيرة وشعبه.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن مبادرة عهد ووعد التي انطلقت من فئات المجتمع المختلفة مواطنين ومقيمين، شباباً وكباراً، عاملين ومفكرين، تجسد رسالة امتنان جماعية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتؤكد في الوقت ذاته التزام المجتمع بالسير خلف قيادته، والعمل بروح الفريق من أجل ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في النهضة والتنمية .