شرطة دبي تنظم معرضاً توعوياً للتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات

زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في دبي هيلز مول، وذلك تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة» وكان في استقبالها العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، بحضور ممثلي الشركاء المشاركين في المعرض.

واطلعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد على الخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية التي تقدمها الجهات المشاركة في المعرض، وهي: الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الصحة بدبي، خدمة الأمين، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، المركز الوطني للتأهيل، مستشفى الأمل، ومركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ومن جانبه أكد العميد خالد بن مويزة، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لكافة شرائح المجتمع.

وبدوره قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يُعد مناسبة توعوية واجتماعية، يلتقي فيها ضباط شرطة دبي المتخصصون بمجال التوعوية بأضرار المخدرات بأفراد الجمهور على مدى 3 أيام، ويتبادلون فيه الاقتراحات والأفكار ويتلمسون واقع الشباب وهمومهم، ويسمعون لأولياء الأمور وشكواهم، ويضعون الخطط والمقترحات لتكوين أسرة آمنة مستقرة ومُحصنة من هجمات ضعاف النفوس من خلال الفعاليات والمحاضرات والورش التوعوية.

وأثنى العميد عبدالرحمن المعمري على الدور الفاعل لشركاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين أسهموا ولا يزالون يساهمون بدعم العمل التوعوي والتأهيلي لمرضى الإدمان تمهيداً لعودتهم للحياة كأفراد صالحين.