محمد الشرقي: «عهد ووعد» رسالة وفاء واعتزاز

نهيان بن مبارك: المبادرة تعكس التزام أبناء الوطن بالوفاء والولاء والعمل

برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس فعاليات وأنشطة ملتقى «عهد ووعد» الفجيرة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وشهد الملتقى مشاركة فاعلة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إلى جانب حضور واسع من الشخصيات المجتمعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية وممثلي مختلف فئات المجتمع من الكتّاب والمبدعين والأكاديميين وطلبة المدارس والجامعات والمستثمرين وقيادات المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن مبادرة «عهد ووعد» رسالة وفاء واعتزاز وانتماء تجسد معاني حب الوطن ومواصلة مسيرة العمل لتظل راية الاتحاد شامخة.

كما أشار سموه إلى القيم العليا التي تمثلها مبادرة عهد ووعد، وتحرص على نشرها بين أفراد المجتمع وفئاته كافة، معبرة عن تضامن القيادة والشعب في كافة الظروف، والتحامهم تحت راية الاتحاد، والتمسك بقيم المواطنة والانتماء.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إمارة الفجيرة تشهد اليوم مبادرة وطنية استثنائية، تنقل أسمى مبادئ الوحدة الوطنية، وتحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الوطنية المجتمعية، تواصل إمارة الفجيرة تعزيز قيم الولاء والانتماء ونشرها بين أطياف المجتمع كافة.

كما ثمّن سموه جهود المنظمين والقائمين على هذه المبادرة النوعية، التي تعبّر عن معاني التلاحم المجتمعي والاعتزاز بمنجزات الإمارات.

وفي كلمته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن انعقاد ملتقى «عهد ووعد» في الفجيرة يعكس مشاعر وطنية صادقة وحماسة كبيرة للتوقيع على العهد والوعد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أنه يجسد الاعتزاز بالمسيرة الظافرة لدولة الإمارات القائمة على التلاحم بين القيادة والشعب وترسيخ قيم الولاء والانتماء والعمل الوطني.

وشاركت 25 شخصية تمثل مختلف فئات المجتمع المحلي في الفجيرة في التوقيع على الوثيقة، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.