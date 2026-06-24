«تنفيذي الشارقة» يناقش موضوعات العمل الحكومي والخدمات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .

وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بإضافة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنتفعين من المساعدة الاجتماعية الإضافية على أن يشترط لمنح المساعدة أن يكون لدى المنتفع بطاقة ذوي الإعاقة صادرة عن وزارة تمكين المجتمع سارية المفعول. واعتمد المجلس منصة «عون» وهي البوابة الحكومية لدراسة الحالات الاجتماعية وتعد إحدى مخرجات مشاريع تصميم وتطوير الخدمات الحكومية ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.

وتعتبر منصة «عون» منظومة رقمية تعزز التكامل الرقمي بين الدوائر الحكومية المختصة في إمارة الشارقة لدراسة الحالات والطلبات الاجتماعية والإنسانية بشكل أسرع، ما يسهم في تقليل تعددية الإجراءات في منظومة رقمية مترابطة تتمحور حول الإنسان.

وتهدف منصة «عون» إلى تعزيز التكامل الرقمي من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة، ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية بتقليل الزمن المستغرق في معالجة ودراسة الحالات من خلال الأتمتة والربط اللحظي.

ورفع جودة ودقة البيانات بتحسين موثوقية البيانات المتبادلة بالتكامل المباشر مع مصادر البيانات الرسمية، وتحسين تجربة المتعاملين والباحثين الاجتماعيين عن طريق تقليل الطلبات المتكررة والإجراءات اليدوية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمل الميداني والإداري.