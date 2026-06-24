رئيس الدولة: تعزيز القطاع الصناعي في قلب رؤيتنا للمستقبل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد جهاز أبوظبي للاستثمار، بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاماً منذ تأسيسه.

محمد بن زايد مخاطباً وفد منصة «اصنع في الإمارات»

وهنأ سموه الوفد بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مشيداً سموه بدور الرعيل الأول الذين أسسوا الجهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه.

وأكد سموه أهمية دور جهاز أبوظبي للاستثمار في دعم رؤية الدولة التنموية بوصفه أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي والتوجه نحو المستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

سموه متحدثاً إلى وفد «أبوظبي للاستثمار»

جهود

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد منصة «اصنع في الإمارات» في دورتها الخامسة 2026.

وأشاد سموه بجهود القائمين على «اصنع في الإمارات»، ما أسهم في تحولها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز القطاع الصناعي وتطويره يأتي ضمن أولويات الدولة وفي قلب رؤيتها للمستقبل، مشيراً إلى أنها من هذا المنطلق تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة في هذا المجال.

محمد بن زايد متوسطاً وفد «اصنع في الإمارات» بحضور سلطان الجابر

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

سموه:

الدولة تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة

دور مهم لجهاز أبوظبي للاستثمار في دعم رؤية الدولة التنموية

الجهاز أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي والتوجه نحو المستقبل

سموه يشيد بدور الرعيل الأول وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض بالجهاز وبجهود القائمين على «اصنع في الإمارات»