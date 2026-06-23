طحنون بن زايد: ترسيخ أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار ورأس المال

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية، التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات والتوجهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وما يرتبط بها من توقعات تختص بالتوجهات الاقتصادية، وما تخلقه التحديات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور المجلس في مراجعة وتطوير واعتماد السياسات العامة المرتبطة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، ودوره في إدارة آليات عمل الجهات الاستثمارية الاستراتيجية التابعة للمجلس الأعلى، بما يعزز مواءمة أدائها مع خطط المجلس والتوجه العام للإمارة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «اكس»: بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ترأست اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، حيث اطلع المجلس على أداء الجهات الاستثمارية ودورها في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار ورأس المال...

كما استعرضنا المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير السياسات الاستثمارية وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية، ويدعم الاستفادة من الفرص التي تبرز في أوقات التحول والتحديات، ويسهم في ترسيخ تنافسية أبوظبي واستدامة نموها الاقتصادي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي للربع الأول من عام 2026 لكل من جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة العماد القابضة (لِعماد)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وناقش المجلس التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على بيئة الاستثمار، وما تتيحه من فرص، وما تفرضه من تحديات خلال المرحلة المقبلة.

واطَّلع المجلس كذلك على أبرز الاستثمارات المنفذة منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، فضلاً عن التوجهات والخطط الاستثمارية المتوقّعة للنصف الثاني من العام، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة ويعزز تنويع الاستثمارات ومرونتها، بما في ذلك المستجدات المرتبطة بمسار الأعمال والصفقات الاستثمارية قيد التنفيذ على المستوى الإقليمي والعالمي.

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وكمال المازمي.