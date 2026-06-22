حمدان بن زايد: نستذكر إرث زايد من الإنسانية والتسامح والمحبة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الأب يمثل شعوراً دائماً بالأمان، لا يتغير مهما كبر الأبناء، مشيراً إلى أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً وقائداً، ترك إرثاً إنسانياً قائماً على التسامح والمحبة.وقال سموه في «إكس»، أمس:

«الأب ليس مجرد كلمة، بل شعور بالأمان، لا يتغير مهما كبرنا. وفي يوم الأب، نستذكر بكل وفاء، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أباً وقائداً، وترك لنا إرثاً من الإنسانية والتسامح والمحبة. رحم الله من رحل من الآباء، وأدام على من هم بيننا نعمة الصحة والعافية».