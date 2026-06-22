طحنون بن زايد: زايد الأب المؤسس ورمز العطاء وبناء الإنسان

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أنه في يوم الأب نستذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأب والمربي والمؤسس لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يمثل رمزاً للعطاء والقوة والحب الذي أسس لبناء الإنسان والمجتمع.

ودون سموه في حسابه على منصة «إكس»: «في يوم الأب، نستذكر الأب والمربي والمؤسس زايد رحمة الله عليه، ونحتفل بكل أب كان سنداً وقوة وحباً، شكراً لكل لحظة دعم ولكل تضحية جعلتنا أقوى، كل عام وكل الآباء بألف خير، أنتم النبع الذي لا ينضب من العطاء لنرى أجيال المستقبل يرفعون راية الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة».