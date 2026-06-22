الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى «عهد ووعد» غداً

تحتضن إمارة الفجيرة غداً النسخة الثالثة من ملتقى «عهد ووعد» برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية «عهد ووعد» الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتعزيز المشاركة المجتمعية من كل فئات المجتمع المحلي بالفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة.

ويشهد ملتقى «عهد ووعد» بالفجيرة مشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالكلمة الافتتاحية للملتقى ومشاركة فاعلة من جانب الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والقيادات المجتمعية والثقافية والأكاديمية وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة بالفجيرة، وشرائح المجتمع المختلفة، بما يعكس المكانة الوطنية للملتقى وأهدافه المجتمعية الجامعة.

ويتضمن الملتقى برنامجاً متكاملاً يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية، حيث يبدأ بعرض فيلم وثائقي يستعرض مبادرة «عهد ووعد» وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها.

إضافة إلى رصد حجم التفاعل المجتمعي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء بين مختلف فئات المجتمع، وبعدها كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يتناول فيها مبادرة «عهد ووعد» باعتبارها مبادرة اجتماعية ووطنية اختيارية، تحمل رسالة رمزية من المجتمع الإماراتي بكل مكوناته إلى الوطن وقائد مسيرته صاحب السمو رئيس الدولة، تؤكد معاني الولاء والانتماء والوفاء.

كما يضم الملتقى فقرة رئيسية للتوقيع على وثيقة «عهد ووعد» على منصة الملتقى، بمشاركة أكثر من 25 شخصية تمثل كل فئات المجتمع المحلي بالفجيرة يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

وتمثل استضافة إمارة الفجيرة لملتقى «عهد ووعد» محطة مهمة في مسار المبادرة الوطنية التي نجحت في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع الإماراتي، لتجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بما يعكس عمق العلاقة التي تجمع القيادة بأبناء المجتمع.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لهذا الملتقى ومشاركته فيه، إلى جانب حضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، تجسد حرص إمارة الفجيرة على دعم هذه المبادرة الوطنية التي تعزز الهوية وترسخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية، وتؤكد مكانة الفجيرة كشريك فاعل في مختلف المبادرات الوطنية التي تخدم المجتمع والوطن.

وأوضح أن ملتقى الفجيرة يأتي ضمن سلسلة ملتقيات تنظمها المبادرة في كل إمارات الدولة بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في مبادرة «عهد ووعد»، التي تمثل منصة وطنية مفتوحة تتيح للمواطنين والمقيمين المشاركة الرقمية للتعبير عن مشاعر الوفاء والتقدير والاعتزاز بدولة الإمارات.

وتجديد العهد بمواصلة العمل والعطاء خلف القيادة الرشيدة، وتعزز قيم السلام والتسامح والتعايش والعمل المشترك، وإبراز النموذج الإماراتي الفريد في التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطني، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.