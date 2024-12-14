حمد الشرقي يلتقي الرئيس التنفيذي لـ«فيتول» للطاقة

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر الرميلة، ريشيل غاي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «فيتول» للطاقة، العالمية، والوفد المرافق له.

واطلع سموه خلال اللقاء على آخر المشاريع والمستجدات المتعلقة ببرامج تكرير النفط الخام والغاز والبترول في المنطقة، وبارك سموه الوصول إلى تكرير 300 مليون برميل لشركة مصفاة الفجيرة المحدودة، في خطوة استباقية ومتكاملة تواكب تطلعات القطاع النفطي.

مناقشة

كما تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والطاقة والغاز، ونوه سموه بدور الإمارات الاستراتيجي بشكل عام وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص في تطوير أسواق الطاقة وما تمتلكه من إمكانيات وتقنيات متطورة، تسهم في جذب الفرص الاستثمارية في مجال النفط على الصعيد الدولي.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» عن شكره وتقديره لدعم سموه المستمر لقطاع الطاقة والنفط في الإمارة، مؤكداً على الدور الريادي الذي تلعبه إمارة الفجيرة في استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية لكونها من أشهر المراكز العالمية لتزويد السفن بالوقود نظراً لموقعها الجغرافي المميز.

جدير بالذكر أن مجموعة «فيتول» تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة النفط والمنتجات البترولية ولها مكاتب إقليمية في عدد من دول العالم، وتمتلك بمشاركة شركة الفجيرة للبترول، شركة مصفاة الفجيرة المحدودة التي تتميز بقدرتها المرنة على استخدام مواصفات مختلفة من النفط الخام، وتقوم بإنتاج النفط ووقود الطائرات و«الجاز أويل» والوقود الذي يدعم المركز المتميز للفجيرة كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود.

كما تعد شركة «في تي تي آي الفجيرة تيرمينال» من مشروعات الشركة المهمة التي تسهم فيها شركة الفجيرة للبترول والمقامة في منطقة فوز للصناعات البترولية بالفجيرة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وكيران، المدير التنفيذي لشركة «في تي تي آي الفجيرة»، وكيريه وسيافاش، مدراء «فيتول» وأعضاء مجلس إدارة مصفاة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في ميناء الفجيرة.