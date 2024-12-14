ولي عهد عجمان: قيادتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بأداء فريق عمل حكومة عجمان خلال العام 2024، والذي جعل من التميز ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسيرة طويلة من التطوير والابتكار، وخلق من التحديات فرصاً للنجاح واستغلال الموارد المتاحة بكل كفاءة لتحقيق الأهداف.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، صباح أمس، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، مديري الدوائر والقيادات في حكومة عجمان، الذين يشكلون فريق عمل واحد يعمل بتناغم وانسجام تحت قيادة سموه.
وقال سمو ولي عهد عجمان، إن عام 2024 كان عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز وعامراً بالخير على الجميع بفضل جهود وتفاني فريق العمل الموحد الذي يستشعر قيمة التميّز الحقيقي في ترسيخ العمل الحكومي المشترك المحلي والاتحادي، من أجل خدمة الناس وتحقيق الرفاه والرخاء لكل فرد وتعزيز سعادة الإنسان وجودة حياته ومستقبل الأجيال.
وأضاف سموه، أن قيادتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل، مؤكداً أن حكومة عجمان تمضي بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤيتها التي تكبر كل يوم بعطاء وإنجاز كل الجهات والمؤسسات فيها، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات بمزيد من العزيمة والإصرار في العام 2025.
وهنأ عدد من مديري الدوائر الحكومية في عجمان، خلال اللقاء، سمو ولي عهد عجمان، بالتكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يؤكد إسهامات سموه القيمة في تعزيز مسيرة التطور والإنجازات وتمكين رحلة الريادة الحكومية.
من جانب آخر، بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رسالة خاصة بالبريد الإلكتروني لكل موظف في حكومة عجمان، أكد فيها سموه أن حصوله على وشاح «محمد بن راشد آل مكتوم»؛ هو تكريم لكل موظف في حكومة عجمان، وتقدير لعطائهم وجهدهم وتفانيهم، فقد كانوا عماد هذا النجاح وأساس كل إنجاز تحقق.
ودعا سمو ولي عهد عجمان الموظفين إلى مضاعفة الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي.
وقال سموه في الرسالة، «شكراً لكم جميعاً على ما قدمتموه، ودعوة مني لكم إلى مضاعفة الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي».