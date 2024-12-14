ولي عهد عجمان: قيادتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بأداء ‏فريق عمل حكومة عجمان خلال العام 2024، والذي جعل من التميز ليس نهاية ‏الطريق، بل بداية لمسيرة طويلة من التطوير والابتكار، وخلق من التحديات فرصاً ‏للنجاح واستغلال الموارد المتاحة بكل كفاءة لتحقيق الأهداف.‏

جاء ذلك خلال لقاء سموه، صباح أمس، في مبنى الجهات ‏الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل ‏صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، ‏رئيس دائرة البلدية والتخطيط، مديري الدوائر والقيادات في حكومة عجمان، الذين ‏يشكلون فريق عمل واحد يعمل بتناغم وانسجام تحت قيادة سموه.

‏ وقال سمو ولي عهد عجمان، إن عام 2024 كان عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز وعامراً ‏بالخير على الجميع بفضل جهود وتفاني فريق العمل الموحد الذي يستشعر قيمة التميّز ‏الحقيقي في ترسيخ العمل الحكومي المشترك المحلي والاتحادي، من أجل خدمة الناس ‏وتحقيق الرفاه والرخاء لكل فرد وتعزيز سعادة الإنسان وجودة حياته ومستقبل الأجيال.‏

وأضاف سموه، أن قيادتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل، مؤكداً أن حكومة عجمان تمضي بعزيمة ‏وبهمة عالية لتحقيق رؤيتها التي تكبر كل يوم بعطاء وإنجاز كل الجهات والمؤسسات ‏فيها، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات بمزيد من ‏العزيمة والإصرار في العام 2025.‏

وهنأ عدد من مديري الدوائر الحكومية في عجمان، خلال اللقاء، سمو ولي ‏عهد عجمان، بالتكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن جائزة محمد بن ‏راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يؤكد إسهامات سموه القيمة في تعزيز ‏مسيرة التطور والإنجازات وتمكين رحلة الريادة الحكومية.

من جانب آخر، بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، رسالة خاصة بالبريد الإلكتروني لكل موظف في حكومة عجمان، أكد ‏فيها سموه أن حصوله على وشاح «محمد بن راشد آل مكتوم»؛ هو تكريم لكل موظف ‏في حكومة عجمان، وتقدير لعطائهم وجهدهم وتفانيهم، فقد كانوا عماد هذا النجاح ‏وأساس كل إنجاز تحقق.‏

ودعا سمو ولي عهد عجمان الموظفين إلى مضاعفة الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار ‏خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي.‏

وقال سموه في الرسالة، «شكراً لكم جميعاً على ما قدمتموه، ودعوة مني لكم إلى مضاعفة ‏الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة ‏وتثري العمل الحكومي».‏