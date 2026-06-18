الإمارات تحشد جهود أسرة المياه التابعة لــ«اليونسكو»

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال المياه، وتعزيز دور العلوم في صياغة السياسات، وتمكين قيادة الشباب، وذلك ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال، والمزمع عقده في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وشاركت الدولة، بقيادة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الشركاء الوطنيين، في الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي (IHP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، حيث أطلقت عدداً من المبادرات بهدف حشد جهود مجتمع الدولي للمياه وبناء الزخم قبيل انعقاد المؤتمر.

وأكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة الذي يقود جهود الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، على أهمية الاستفادة من المسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات، ودعم مشاركة الشباب، وتسريع جهود تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال بالعلاء: «يمثل الدعم المقدم للمبادرة الرائدة «الشباب من أجل المياه» (Youth4Water) خطوة مهمة في تعزيز مشاركة الشباب ضمن أجندة المياه العالمية. تسهم هذه المبادرات في بناء الزخم ودعم الشراكات وتعزيز الثقة في عملية مياه عالمية أكثر شمولاً تستند إلى جهود فعالة كجزء من التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026».

في هذا السياق، دعا علي الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو، مجلس البرنامج وأسرة المياه التابعة للمنظمة والدول الأعضاء كافة إلى دعم التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة وواقعية.

وأكد على دور «اليونسكو» المتميز في حشد الحكومات، والمؤسسات، ومراكز الفئة الثانية، وكراسي اليونسكو، واللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المائية العالمية.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به «اليونسكو» في تشكيل الحوار التفاعلي «المياه من أجل التعاون»، والذي يركز على التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه، بما في ذلك التعاون العلمي والحوكمة الشاملة، مؤكداً على أهمية العلوم ومشاركة المعرفة والحوكمة الشاملة في دعم التعاون الدولي حول المياه.

مبادرة

ومن مخرجات الجلسة الرئيسية اعتماد مبادرة «الشباب من أجل المياه» (Youth4Water) بشكل رسمي، والتي تعد أول مبادرة رائدة ضمن البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي المُخصص للشباب العاملين في قطاع المياه.

وتستضيف دولة الإمارات هذه المبادرة، فيما تتولى رئاستها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بينما قامت مملكة هولندا بتقديمها للمجلس، وقد تم اعتمادها من قبل مجلس البرنامج خلال دورته الــ 27.

وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تم تحديدها خلال الحوار الأول لشباب المياه التابع لليونسكو عام 2025، وتشمل: التعليم وبناء القدرات، الفرص المهنية والابتكار، المشاركة الفاعلة للشباب في إدارة الموارد المائية المياه.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة خلال الفترة من 2026 إلى 2029 عبر مراكز في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما يعزز مشاركة الشباب في صياغة مستقبل قطاع المياه عالمياً.

برنامج

وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب في الأجندة العالمية للمياه، أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق برنامج «المبعوثين الشباب العالميين للمياه» والذي يهدف إلى ضمان إدماج خبرات الشباب ورؤاهم في مختلف مراحل التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والمساهمة في دعم وتنفيذ مبادرة «الشباب من أجل المياه» قبل المؤتمر وأثناء انعقاده وبعده.