«عهد ووعد» يعكس عمق علاقة القيادة بالشعب

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، ملتقى «عهد ووعد»، الذي يُقام بتنظيم من صندوق الوطن، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية.

والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب سمو ولي عهد الشارقة عن اعتزازه بالمشاعر الصادقة التي يكنّها أبناء الوطن والمقيمون على أرضه لقيادتنا الرشيدة، والتي تتجسد في مبادرات مجتمعية وطنية مثل ملتقى «عهد ووعد»، الذي يعبر عن قيم الوفاء والانتماء والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعكس عمق العلاقة التي تجمع القيادة بالشعب، وما تقوم عليه من ثقة ومحبة ورؤية مشتركة نحو المستقبل.

وأشاد سموه بجهود صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الاستراتيجية ومبادراته النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

مؤكداً أن الحكمة والبصيرة التي يتمتع بها سموه شكّلت أساساً لمسيرة تنموية شاملة ومستدامة، عززت من تنافسية الدولة وريادتها في مختلف المجالات، ورسخت نموذجاً وطنياً ناجحاً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتمكينه وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وثمّن سمو ولي عهد الشارقة جهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في تنظيم المبادرة الوطنية التي تُعد امتداداً لمسيرته في خدمة الوطن على مستوى كافة القطاعات، مشيراً سموه إلى أن الملتقى يجسد ما تتميز به دولة الإمارات من تلاحم مجتمعي ووحدة وطنية راسخة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم، بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيداً بما حققته الإمارة من إنجازات جعلتها مركزاً متقدماً للتعليم والثقافة والفنون والتنمية الإنسانية، ومثالاً يحتذى به في الحفاظ على التراث وتعزيز رفعة الإنسان.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة بمشاركة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وأكثر من 20 شخصية عامة تمثل كافة شرائح المجتمع في إمارة الشارقة، بالتوقيع على وثيقة «عهد ووعد» في صورة تعكس قيم الولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة وكافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.