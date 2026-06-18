«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً مستداماً لمكافحة التصحر في أوزبكستان

موّل صندوق أبوظبي للتنمية مشروع «تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان» في جمهورية أوزبكستان، بقيمة 18.7 مليون درهم، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في دعم التنمية المستدامة، وفي إطار التزام الصندوق بترسيخ مكانته شريكاً عالمياً فاعلاً في توفير الحلول التمويلية المبتكرة لمواجهة تحديات التصحر.

يأتي المشروع ثمرة للتعاون بين الصندوق وحكومة أوزبكستان، ممثلة بوزارة البيئة وحماية البيئة والتغير المناخي ووزارة الزراعة، إلى جانب المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا».

والمركز الدولي للابتكار في حوض بحر الآرال «IICAS»، ومعهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية «KARI»، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تحديات الجفاف والتصحر الناتجة عن أزمة بحر الآرال. ويحقق المشروع أثراً تنموياً مستداماً، من خلال إدخال أنظمة زراعية متكاملة، تعتمد على محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة.