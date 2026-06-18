حميد النعيمي: «الهلال الأحمر» تعزز حضور الإمارات في العمل الإنساني

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخدماتها ومبادراتها الخيرية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وما تجسده من رسالة وطنية راسخة في مد يد العون للمحتاجين، ومساندة المتضررين من الأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في الديوان الأميري بعجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضم أحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهيئة، وعمير محمد المهيري، نائب الأمين العام للقطاع المحلي، وسلطان راشد الكتبي، نائب الأمين العام للقطاع الدولي، ومحمد عمر الشمري، مدير الهلال الأحمر في عجمان.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء على أبرز مبادرات الهيئة وبرامجها الإنسانية والخيرية، وجهودها في دعم الفئات المحتاجة والمتضررين، وما تنفذه من مشاريع تعزز حضور دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني.

وأكد سموه أن أنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعزز حضور دولة الإمارات في ميادين العمل الإنساني، ويكرس نهجها الراسخ في مساندة المحتاجين وإغاثة المنكوبين.

وثمّن سموه الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادرات الإنسانية والخيرية، ودوره في تعزيز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والعمل من أجل الإنسان داخل الدولة وخارجها.

ونوّه صاحب السمو حاكم عجمان بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومراكزها في مختلف إمارات الدولة، بما أسهم في تطوير أدائها، وتوسيع أثر مبادراتها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

وأعرب أحمد ساري المزروعي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على اهتمام سموه بمبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرامجها، وحرصه على دعم الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة داخل الدولة وخارجها، بما يعزز أثرها في خدمة المحتاجين والمتضررين

تكريم

من جهة أخرى، كرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الديوان الأميري أمس القيادة العامة لشرطة عجمان، تقديراً لفوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار.

ويأتي التكريم تأكيداً لدعم القيادة في إمارة عجمان لمسيرة التميز الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات النوعية التي ترفع كفاءة الأداء، وتعزز ثقافة الابتكار والتنافسية في العمل المؤسسي. وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان القيادة العامة لشرطة عجمان بهذا الإنجاز.

مؤكداً سموه أن فوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية يعكس تطور منظومة العمل الشرطي في الإمارة، وما تتمتع به من قدرة على المنافسة والتميز في مجالات الاستدامة والابتكار وجودة الأداء المؤسسي.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل في شرطة عجمان، وبما تقدمه من مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة التطوير، وترسيخ مكانة عجمان في ميادين التميز الحكومي على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر التكريم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.