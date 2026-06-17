«تنفيذي الشارقة» يعتمد تسهيلات للأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس.

وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد.

واعتمد المجلس تسهيلات اقتصادية حكومية، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الإمارة، وتشمل دعم مختلف القطاعات ومنها: قطاع السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، وقطاع البنية التحتية والمواصلات.

وتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، برئاسة الدكتور وليد إبراهيم الصايغ، وعضوية كل من: الدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائباً للرئيس.

والدكتور حسن محمد دياب، وحسن عبدالفتاح باشا، وهدى حسن الياسي، كما أصدر المجلس قراراً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، بتاريخ 02 يوليو 2026، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير الأعمال.

واعتمد المجلس الدليل التنظيمي الموحد للإصدارات الحكومية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية في نشر المعلومات والبيانات الرسمية، وذلك من خلال تشكيل إطار تنظيمي للمنشورات والمطبوعات الحكومية، لتتوافق مع توجهات الإمارة والسياسات الإعلامية، التي تصدرها جهات الاختصاص.

ويعمل الدليل على تنظيم آلية إعداد وتداول المطبوعات الحكومية، وتوحيد منهجية العمل والمعايير، وضمان الالتزام والتوثيق، وتعزيز ثقة المجتمع في المحتوى الرسمي الصادر من الجهات الحكومية.

إضافة إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية الإعلامية، ودعم النشر الإلكتروني كونه خياراً أساسياً لنشر المطبوعات، وتعزيز التحول الرقمي. واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.

كما اطلع المجلس على رد دائرة شؤون الضواحي بشأن توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسات الدائرة، حيث أشاد الرد بالتوصيات المطروحة من قبل المجلس الاستشاري، والتي ستسهم في تعزيز مستوى جودة الحياة للمواطنين في إمارة الشارقة، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار المجتمع وتطوره، وتضمن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.