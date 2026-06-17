سعود بن صقر يبحث والسفير السويدي علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع السويد في شتى المجالات، إلى جانب تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر فريدريك فلورين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.