محمد الشرقي يؤكد أهمية الفنون في رفاهية المجتمع

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، بعلي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وفريق الأكاديمية، بمناسبة حصول شارع الموسيقى بالفجيرة على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول شارع موسيقي في العالم.

وأكد سموه أهمية الفنون والموسيقى في تطوير رفاهية المجتمع وجودته، وأثر دمجها في الحياة اليومية، وتحويل الفضاءات العامة إلى تجارب فنيّة مبتكرة.كما أشار سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بالمبادرات الإبداعية التي تسهم في تعزيز كافة مجالات جودة الحياة ورفاهية الأفراد، انطلاقاً من توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إسهاماً في ترسيخ الإبداع والفن.

وتسلم سموه شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي حصل عليها شارع الموسيقى، مُثنياً على جهود فريق عمل أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في تطوير قطاع الثقافة والفنون في الإمارة.بدوره، توجّه فريق الأكاديمية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لإنجازات الأكاديمية وعملها نحو أفضل المستويات التي تسهم في خلق تجارب فنية ملهمة في المجتمع.وحضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.