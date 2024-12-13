رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون خادم الحرمين وولي عهده بفوز السعودية باستضافة «كأس العالم لكرة القدم» 2034

رئيس الدولة: السعودية ستنظم بطولة استثنائية تقدم صورة طيبة عن العرب

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، معرباً سموه عن تنظيم السعودية بطولة استثنائية، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما هنأ سموه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي، بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تغريدة على حسابه في «إكس»: «أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وأثق في أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأخي الأمير محمد بن سلمان، سوف تنظم بطولة استثنائية، نفخر بها جميعاً، وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي.. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح».

وأضاف سموه: «كما أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وأثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي، سيكون استثنائياً. تمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح».

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.