سيف بن زايد: نستلهم من الهجرة النبوية معاني الإيمان والعزم والأمل

رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، مؤكداً أهمية استلهام معاني الإيمان والأمل من الهجرة النبوية.

ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، مستلهمين من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والعزم والأمل».وأضاف سموه: «نسأل الله أن يجعله عام خير وإنجاز وازدهار، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء، وعلى العالم السلام والطمأنينة.. وكل عام وأنتم بخير.. وعام هجري مبارك».