رئيس الدولة ونائباه يهنئون شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني وصادق الأمنيات إلى شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام أمن واستقرار ونماء في منطقتنا والعالم أجمع».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «عام هجري جديد.. نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم..». وأضاف سموه: «نستقبله بدعوات أن يديم الله على شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية الخيرات والبركات والاستقرار والازدهار... حفظ الله أوطاننا وأهلنا وكل عام وأنتم بخير...».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «العام الهجري الجديد مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف».

وأضاف سموه: «نسأل الله أن يكون عاماً مباركاً تزدهر فيه الإنجازات وتعم فيه الطمأنينة والخير على الجميع، وأن يديم على وطننا وقيادته الأمن والرخاء». وتابع سموه: «عام هجري سعيد وكل عام وأنتم بخير».

نسأل المولى عز وجل أن يجعله عام أمن واستقرار ونماء في منطقتنا والعالم أجمع

محمد بن راشد:

عام هجري جديد.. نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم وندعو أن يديم الله الخيرات والاستقرار والازدهار

منصور بن زايد:

مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف



