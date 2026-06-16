«أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة» 8 ديسمبر

أعلنت دائرة الطاقة - أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»، التي تركز على قطاع المياه. وتأتي الفعالية بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وانسجاماً مع أهدافه الاستراتيجية، وذلك من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً مركزاً لحلول المياه المستدامة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص حكومة أبوظبي على توحيد الجهود الوطنية والدولية لدعم أجندة المياه العالمية، وتسخير الزخم الذي يوفره مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لتعزيز الحوار الدولي حول أحد أكثر التحديات إلحاحاً على مستوى العالم.

ويعكس ذلك التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بدفع العمل الجماعي لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بصورة مستدامة.

وتجمع النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»، صناع القرار وقادة القطاع والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات والسياسات الداعمة لاستدامة الموارد المائية وتعزيز أمن المياه.

وتسلط النسخة الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الرقمية، والبنية التحتية الذكية في رفع كفاءة إدارة المياه وتعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة التحديات المستقبلية.

ويركز البرنامج على استكشاف حلول عملية ومبتكرة لمعالجة تحديات ندرة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة استخدام المياه، ودعم الاستثمارات والشراكات النوعية التي تسهم في بناء قطاع مائي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية والاقتصادية. كما يتضمن الأسبوع استضافة مبادرة «محمد بن زايد للماء» قمةً دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من الخبراء ورواد الابتكار والمؤسسات التمويلية، لبحث آليات تسريع نشر الحلول المائية المبتكرة.