انطلاق ملتقى «عهد ووعد» في الشارقة غداً بمشاركة مجتمعية

برعــايــة وحضــور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركـة معــالي الـشـيخ نهيــــان بن مبـــــارك آل نهيـــــان وزير التســـامح والتعـــايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق فعاليات ملتقى «عـهــــــــــد ووعـــــــــــد» غداً، بمركز الجوهرة بالشارقة، ويستمر لمدة يوم واحد.

وذلك في إطار دعم ومشاركة كافة فئات المجتمع بإمارة الشارقة في المبادرة الوطنية والمجتمعية «عهد ووعد» التي انطلقت لتجسد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي، في التعبير عن أسمى معاني الولاء والامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تحت شعار «عهــد بالولاء ووعــد بـالوفــاء».

ويتضمن برنامج الملتقى فيلماً وثائقياً حول مبادرة عهد ووعد وأهدافها ومنطلقاتها ورؤيتها المجتمعية، وفق آخر المستجدات الخاصة بها ووصولها إلى مختلف فئات المجتمع، ويعقبها الكلمة الرئيسة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ثم يقوم مجموعة من الشخصيات العامة التي تمثل كافة فئات المجتمع الإماراتي في الشارقة من المواطنين والمقيمين بالتوقيع على وثيقة عهد ووعد على المسرح إيذاناً بانطلاق التوقيع الرقمي من جانب الحضور، بمشاركة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

ويهدف ملتقى «عهد ووعد» إلى تعريف كافة أطياف المجتمع المحلي بإمارة الشارقة بمبادرة «عهد ووعد» وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

حيث كان انطلاق المبادرة من العاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تعبر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة.

وسيركز الملتقى على إبراز قيم مبادرة عهد ووعد التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية مهمة، تؤكد قيم الولاء والانتماء والوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

وتعد المبادرة المجتمعية الوطنية «عهد ووعد» منصة رقمية تسع مشاعر الجميع تجاه الوطن وقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للتعبير عن تقديرهم لجهوده المباركة، في دعم ورعاية كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة التي حفظت للجميع حياتهم وكرامتهم وقدرتهم على النمو والاستمرار.

ويعد ملتقى عهد ووعد بالشارقة من أهم الفعاليات المصاحبة للمبادرة، حيث تشارك بالملتقى كافة القيادات المجتمعية والفكرية والثقافية والأكاديمية إضافة إلى ممثلي وقيادات الهيئات والمؤسسات المحلية وكذلك الأسر وطلاب المدارس والجامعات وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة.