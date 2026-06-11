لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقيتي تعاون في «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» و«الرعاية الصحية»

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية، التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ويعكس توقيع الاتفاقيتين توجه الجهات الحكومية نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية مع المؤسسات والشركات الرائدة، وتوظيف التجارب المتقدمة والخبرات الدولية في تطوير نماذج عمل مبتكرة.

أفضل الممارسات

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة إريكسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وشبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي.

حيث وقع الاتفاقية كل من مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وكارين بيترا ماريا شيرِن، رئيسة «إريكسون» لمنطقة الخليج. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في تطوير منظومات رقمية، تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.

كما شهدت سموها توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، أكبر مزود للرعاية الصحية الرقمية في أوروبا، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الصحية والمبادرات المرتبطة بالابتكار الصحي. وقد وقع الاتفاقية الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأسماء الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، ويوهانس شيلت، مؤسس شركة «كراي».

«جوجل جيميناي»: دبي تصمم المستقبل

يعكس توقيع إمارة دبي اتفاقيتي التعاون مع السويد نهج حكومة دبي الراسخ في تطوير العمل الحكومي والارتقاء به، ولخص مساعد الذكاء الاصطناعي «جوجل جيميناي» انعكاسات توقيع اتفاقيتي التعاون، من خلال 3 نقاط، «تطوير العمل الحكومي، تعزيز التعاون المشترك والانعكاس على مكانة دبي عاصمة عالمية للمستقبل».

حيث أوضح في معرض تعقيبه على اتفاقية التعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة إريكسون أن الاستفادة من خبرات شركة عالمية مثل «إريكسون» - الرائدة في شبكات الجيل الخامس والاتصالات - تعني أن حكومة دبي لا تبحث عن حلول رقمية تقليدية، بل تؤسس لبنية تحتية فائقة السرعة قادرة على تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاملات الحكومية اليومية، ما يقلل البيروقراطية، ويسرع اتخاذ القرار.

كما تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة «دبي الرقمية» على ربط الهيئات الحكومية المختلفة بمنظومة ذكاء اصطناعي موحدة، ما يجعل الخدمات الحكومية أكثر استباقية. وتوقع «جوجل جيميناي» أن يعمل التعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، على تعزيز دمج التكنولوجيا المتطورة بالمنظومة الصحية الحكومية في دبي.

وأوضح «جوجل جيميناي» أن دبي تؤكد مجدداً أنها «المختبر المفضل» للشركات العالمية لتطبيق وتجربة أحدث تقنياتها في بيئة حقيقية ومتطورة، فالتركيز على «التكنولوجيا الصحية» مع «كراي» ينعكس مباشرة على السياحة العلاجية وجاذبية دبي مدينة للمعيشة، حيث تسهم الرعاية الصحية الرقمية في تسهيل وصول السكان والزوار للخدمات الطبية الفائقة، ما يرفع من تصنيف دبي في مؤشرات جودة الحياة العالمية.

وهذه الخطوة تعكس الانتقال الفعلي لدبي من مرحلة «تقديم خدمات حكومية ممتازة» إلى مرحلة «إدارة مدينة ذكية بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية»، ما يضمن استدامة ريادتها وتنافسيتها على الساحة الدولية.

وحول ريادة دبي في المجال الرقمي والخدمات الحكومية المبتكرة أوضح «جوجل جيميناي» أن الإمارة أصبحت هي من تصممه وتضع معاييره العالمية، وبين أن ريادة دبي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج استراتيجية واضحة ومستمرة.