«المعاشات» تناقش التقارير المتعلقة بأداء الاستثمار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الثالث برئاسة مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس. واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء.

مشيداً بجهودهم المستمرة، ثم انتقل لمناقشة جدول أعماله، حيث اطلع على مستجدات تنفيذ قراراته السابقة، واعتمد القرارات الصادرة عن لجانه الفرعية، كما ناقش التقارير الربعية الخاصة بأداء الاستثمار، والأداء المالي، والأداء المؤسسي، وكذلك مستجدات المشاريع الاستراتيجية للهيئة.

يذكر أن الهيئة سجلت نمواً استثنائياً في مؤشراتها من يناير حتى مايو 2026، فعلى مستوى النفقات المالية شهدت هذه الفترة نمواً في النفقات التقاعدية.

حيث صرفت الهيئة نحو 3.01 مليارات درهم، منها 2.21 مليار درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين، و759.9 مليون درهم مكافآت للمؤمّن عليهم المنتهية خدماتهم خلال هذه الفترة، و41.5 مليون درهم مكافآت نهاية خدمة للمؤمّن عليهم عن المدة الزائدة عن 35 سنة، و890 ألف درهم تعويضات لأسر المتوفين.

وعلى مستوى أعداد المشتركين ارتفع في مايو 2026 بنسبة 17.02 %، أي بمقدار 26,807 من المؤمّن عليهم، ليصل الإجمالي إلى 184,286 مشتركاً مقارنة بـ 157,479 عن الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مستوى بيئة الأعمال نمت جهات العمل المسجلة بنسبة 22.06 %.

حيث اشتركت 4440 منشأة جديدة لدى الهيئة، ليرتفع إجمالي جهات العمل المسجلة إلى 24,567 جهة مقارنة بـ 20,127 منشأة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى أعداد المتقاعدين والمستحقين بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة (30,823) مقارنة بنحو (29,825) عن شهر مايو من العام الجاري، بزيادة قدرها 998 مستفيداً.