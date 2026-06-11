سيف بن زايد يبحث مع قائد شرطة نيوزيلندا تعزيز التعاون الأمني

أبوظبي - البيان ، وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ريتشارد تشامبرز، قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وشهد اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي، في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء سعادة ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في نيوزيلندا الصديقة.

حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، كما ناقشنا فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي.

ورحبنا بإنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي كخطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة». وأضاف سموه: «أكدنا الحرص المشترك على حماية وتعزيز أمن المجتمعات انطلاقاً من التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.