«تنفيذي الشارقة» ينظم عمل ومكافآت المشرفين والمعلمين في مؤسسة القرآن

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز مكانة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية في المجتمع.

وجهود سموه في دعم المؤسسات المعنية بتعليم القرآن الكريم ونشر علومه، ورعاية سموه للمبادرات والبرامج التي تسهم في إعداد أجيال متمسكة بدينها وهويتها الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات سموه، اعتمد المجلس قراراً بشأن ضوابط تنظيم عمل ومكافآت المشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

والذي يهدف إلى تحفيز الكوادر التعليمية والإشرافية واستقطاب الكفاءات التعليمية، إلى جانب تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء التعليمي والإداري. واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2025م، والذي تضمن إحصائيات وأعمال الدائرة خلال العام الماضي.

والمساعدات الاجتماعية للمواطنين والبالغ عددهم 11683 مستفيداً بتكلفة سنوية تزيد عن 500 مليون درهم، إلى جانب إحصائيات حول منتفعي المساعدات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية الإضافية التي يستفيد منها 1892 منتفعاً. وثمّن المجلس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، وترسيخ نموذج تنموي وإنساني يجعل الإنسان محور الاهتمام وغاية التنمية.