حاكم عجمان: الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية

عمار النعيمي: نهيان بن مبارك رمز وطني رسخ قيم التسامح والتعايش

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، أمس، حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الخامسة والثلاثين من طلاب جامعة عجمان، دفعة «فخورين بالإمارات»، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة.

ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، درجة الدكتوراه الفخريّة في الإنسانيات، وهي أول درجة دكتوراه فخريّة تمنحها الجامعة في تاريخها.

وذلك تقديراً لدور معاليه الوطني الرائد، وما قدمه على مدى عقود من إسهامات بارزة في ترسيخ منظومة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، وبناء مؤسسات معرفيّة كان لها أثر بالغ في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات.

وانطلقت مراسم الحفل بوصول صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، ومرافقيهما إلى قاعة الحفل، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بما قدمه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من جهود مخلصة أسهمت في تطوير قطاع التعليم، ودعم المبادرات المعرفية والثقافية، التي عزّزت مكانة دولة الإمارات مركزاً للمعرفة والانفتاح الحضاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن معاليه يُعد من الشخصيات الوطنية التي تركت أثراً راسخاً في مسيرة التنمية الإنسانية والثقافية والعلمية للدولة، من خلال إسهاماته الممتدة وعطائه المتواصل في خدمة الوطن والمجتمع.

وهنأ سموه أبناءه الطلبة وذويهم، مشيداً بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال مسيرتهم الأكاديمية، داعياً الخريجين إلى مواصلة طلب العلم وتطوير قدراتهم، وتسخير معارفهم في دعم مسيرة التقدم والبناء.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما حققته جامعة عجمان من حضور أكاديمي وبحثي متقدم، مؤكداً دورها الرائد بإعداد أجيال مؤهلة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة الوطن بمختلف القطاعات.

وشدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على أن الاستثمار في الإنسان ركيزة متينة وأولوية وطنية، تسهم في ترسيخ تنافسية الدولة، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

بدوره، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن منح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، يجسّد تكريماً مستحقاً لرمز وطني رسخ قيم التسامح والتعايش في مجتمع الإمارات، وأسهم في إعداد أجيال قيادية تتسلح بالعلم والمعرفة.

وتقدم سمو ولي عهد عجمان بالتهنئة للخريجين بهذه المناسبة، مشيداً باجتهادهم وعطائهم لوطنهم.

وقال سموه في كلمة للخريجين: «مرحلة العطاء ورد الجميل للوطن تبدأ اليوم بدخولكم ميدان العمل، فدولتكم استثمرت الكثير في تأهيلكم، وتراهن على طاقاتكم، وتنتظر إسهاماتكم في مواصلة مسيرة الريادة».

وخلال الحفل، كرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الخرّيجين.

من جهته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن منحه الدرجة الفخرية من جامعة عجمان يمثل مصدر اعتزاز وفخر كبير بالنسبة له، معرباً عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على هذا التكريم الذي يعكس تقدير سموه للعلم والتعليم ودورهما في بناء الإنسان والمجتمع.