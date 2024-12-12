سلطان بن أحمد يدشن النظام الإلكتروني لجائزة «تميز»

دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة النظام الإلكتروني الخاص بجائزة التميز المؤسسي (تميز)، حيث خط سموه عبارة «التميز قرار» في النظام الإلكتروني إيذاناً بالإطلاق الرسمي، لتقوم الجهات التي يشرف عليها سموه بتقديم المشاركات من خلاله.

وأكد سموه أهمية التنافس بين الجهات الحكومية والخاصة التي يترأسها سموه، من خلال المشاركة في جائزة التميز المؤسسي (تميز)، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الجهات من ناحية التطور المؤسسي وتعزيز الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد وتحقيق الرضا الوظيفي للوصول إلى التميز المؤسسي وتطبيق الحوكمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سمو نائب حاكم الشارقة بمسؤولي الجهات التي يترأسها سموه، والذي عقد قبل ظهر أمس في بيت الحكمة، وأوضح سموه ضرورة المتابعة والإشراف المباشر من قبل القيادة العليا للجهات على جهود فرق العمل والوعي بفكرة وأهداف الجائزة التي تسعى إلى تعزيز ثقافة التميز والتنافسية في الجهات، والتركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي المستمر، بالإضافة إلى زيادة كفاءة المؤسسات وتطوير الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل تتمتع بالمهارات والقدرات المناسبة.

وصمم النظام الإلكتروني لجائزة التميز المؤسسي (تميز) لتلبية متطلبات الجائزة وتحقيق أهدافها من خلال توفير منصة رقمية لإدارة الجائزة بشكل شامل، ومعلومات محدثة حول الجائزة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع مراحل الجائزة، إضافة إلى سرعة تقديم الطلبات وتسريع عملية التقييم للطلبات وإمكانية الرجوع إلى البيانات السابقة ومقارنة الأداء في كل دورة تقييمية.

كما يمكن النظام الإلكتروني القيادة العليا في الجهات الحكومية والخاصة التي يترأسها سموه من متابعة واعتماد الملفات والطلبات المقدمة، وذلك من خلال شاشات مخصصة لتقديم طلب الترشح للجائزة بفئاتها المتعددة، ولوحة تحكم بالطلبات لإدارة الطلب.

وحضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رفقة الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، ومسؤولي الجهات التي يترأسها سموه ورشة تعريفية تناولت التذكير بجائزة التميز المؤسسي (تميز)، والتي أطلقها سموه في أكتوبر 2023، ومعاييرها وفئاتها، إضافة إلى اللقاءات والإصدارات والورش التي أقيمت خلال الفترة السابقة، وشرح مفصل لطريقة استخدام النظام الإلكتروني للجائزة.