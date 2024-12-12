محمد الشرقي يطّلع على التحول الرقمي في مراكز سعادة المتعاملين في «الطاقة»

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس حمد الظنحاني، مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

واطّلع سموه خلال اللقاء على المبادرات النوعية التي تعمل عليها مراكز خدمة المتعاملين في الوزارة، بالإضافة إلى مشروع المركز الرقمي الذي يعتبر منصة شاملة لتقديم خدمات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس.

كما جرى خلال اللقاء الحديث حول موقع المركز الرقمي الذي يتميز بموقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة، ويتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر نقاط تفاعل رقمية، كما سيكون أول مركز تشاركي يضم خدمات مشتركة تقدمها الجهات المحلية والاتحادية.

وأكد سموه أهمية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مشاريع التحول الرقمي التي تدعم تحسين جودة حياة الأفراد في الإمارة، وتواكب متطلبات التنمية الشاملة للدولة.

وأشاد سموه بمستوى التقدم في مشاريع تطوير ورقمنة الخدمات الحكومية للوزارة.