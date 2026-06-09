100 مليون درهم من «بيورهيلث» لدعم «وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلنت مجموعة «بيورهيلث» عن دعمها «وقف أم الإمارات للأيتام» بمبلغ 100 مليون درهم، بصفتها شريك الرعاية الصحية للحملة في دولة الإمارات، حيث ستقدم المجموعة عبر شبكتها من المرافق والمنشآت الصحية، الرعاية اللازمة للأيتام بما يعزز جودة حياتهم ويضمن تمتعهم بالصحة والعافية.

وتأتي هذه الحملة من تنظيم هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر – «أوقاف أبوظبي» بالتعاون مع مؤسسة إرث زايد الإنساني وتهدف لتأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.

وأكد عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، أهمية مثل هذه الشراكات المجتمعية في إطار دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، من خلال الإسهام في توفير منظومة رعاية صحية متكاملة للأيتام، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر استقراراً لهم وتعزيز جودة حياتهم، بما يسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة.

وأوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن هذه المساهمات المجتمعية مثل مساهمة مجموعة «بيورهيلث» تعكس الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم المبادرات الإنسانية التي تتماشى مع أولويات التنمية الاجتماعية في الدولة، ولا سيما في «عام الأسرة»، بما يعزز قيم التكافل والتضامن.

وقال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب في مجموعة «بيورهيلث»: «إن دعمنا لمبادراتٍ إنسانيةٍ وطنية، كحملة وقف أمّ الإمارات للأيتام، لا يقتصر على إسهاماتنا المادية، بل هو تعبيرٌ صادق عن التزامٍ راسخ بالوقوف إلى جانب من هم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية والحماية والإحساس بالأمان والاستقرار.

وتعكس شراكتُنا المتواصلة مع أوقاف أبوظبي، امتداداً لمساهمتنا السابقة في حملة وقف الحياة، عمقَ حضور العمل الخيري في جوهر نهجنا المؤسسي، وإدراكنا العميق مسؤوليتنا في أن نكون حاضرين أينما كانت الحاجة لذلك».

ومن جانبه، قال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر – أوقاف أبوظبي: «يمثل دعم بيورهيلث لحملة وقف أم الإمارات للأيتام بصفتها شريك الرعاية الصحية إضافة نوعية لجهودنا الرامية إلى توفير منظومة دعم شاملة ومستدامة للأيتام في دولة الإمارات».