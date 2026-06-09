«جوجل جيميناي»: الإمارات تتفوق على أمريكا ودول أوروبية في حماية العمال من الإجهاد الحراري

أوضح مساعد الذكاء الاصطناعي «جوجل جيميناي»، في معرض جوابه حول موقع دولة الإمارات في قوانين حظر العمل وقت الظهيرة، أنه وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية (ILO)، تعد دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً وإقليمياً في مأسسة وتشريع قوانين حظر العمل وقت الظهيرة.

وفي تقارير المنظمة الخاصة بالإجهاد الحراري والتغير المناخي، تُذكر تجربة الإمارات نموذجاً يُحتذى في حماية العمالة المهاجرة وفي صياغة قوانين استباقية للتكيف مع الاحتباس الحراري، وكانت من أوائل الدول في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي فرضت هذا الحظر إلزامياً منذ عام 2005.

وبالنسبة للأمم المتحدة، جرى خلال COP28 تسليط الضوء على سياسة حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات كأحد الحلول العملية والملموسة للتخفيف من الأثر الإنساني والصحي للتغير المناخي على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأضاف: «من المفارقات التي ترصدها التقارير الحقوقية والعمالية الدولية، أن دولة الإمارات تمتلك تشريعاً اتحادياً وإلزامياً شاملاً يحدد الساعات والتواريخ بدقة والجزاءات الفورية، في حين أن دولاً كبرى ومتقدمة تشهد موجات حر شديدة مثل بعض الولايات الأمريكية أو دول جنوب أوروبا، لا تزال تفتقر حتى الآن إلى قوانين فيدرالية ملزمة تفرض حظراً كاملاً خلال ساعات محددة، وتترك الأمر غالباً لتقدير الشركات أو لتعليمات استرشادية غير ملزمة.