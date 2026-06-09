برنامج لتمكين النشء من مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي

أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن فتح باب التسجيل في برنامج «صيف قرى الإمارات 2026»، الموجه للبنين والبنات من الفئتين العمريتين (10 - 13 عاماً) و(14 - 17 عاماً).يركز البرنامج على مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي لاستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية عبر أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وترفيهية تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمعرفية.

وتعزيز الترابط المجتمعي وجودة الحياة.ويقام من 6 إلى 23 يوليو المقبل، من الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية آمنة ومحفزة.

يستهدف البرنامج خمس مناطق في مختلف إمارات الدولة، تشمل: قدفع في الفجيرة، مصفوت في عجمان، الرمس في رأس الخيمة، والشويب والسلع في إمارة أبوظبي. ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة من الأنشطة موزعة على ثلاثة أسابيع، تشمل مجالات الرياضة، والهوية الوطنية والتراث، والأمن والسلامة، والوعي المجتمعي والبيئي.

وفي الجانب التطبيقي، تتضمن الأنشطة الرياضية ألعاباً متنوعة مثل كرة القدم والسباحة والجوجيتسو وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتجديف الداخلي، إلى جانب ورش عمل تخصصية تشمل الأمن السيبراني، والسلامة العامة، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطوارئ، ومكافحة الحرائق.كما يشمل البرنامج ورشاً في الوعي المالي، والابتكار وهاكاثون الذكاء الاصطناعي، ومهارات النجاح.

إضافة إلى برامج الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، ومبادرات مثل «القبطان الصغير»، و«عيالنا أمانة»، و«سفراء القراءة»، والمتطوع الصغير، وحاميات التراث. وتختتم الأنشطة في الأسبوع الثالث بتركيز على إدارة المخاطر والتلاحم المجتمعي عبر ابتكارات تخدم المجتمع.