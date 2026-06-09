منصور بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في التنافسية واقتصاد المستقبل

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن نجاح سوق العمل في الإمارات، يقاس بقدرته على تمكين الإنسان، وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في الإمارات، لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تجسد هذا النهج، وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل».

وتحت رعاية سموه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، بنسخة مطورة، تواكب محاور ومسارات الابتكار والتميز والتوجهات الحكومية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وبما يتماشى مع المنهجية الإنسانية للدولة، والاهتمام بالمجتمع، وإعلان 2026 عاماً للأسرة.

وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة، وأخرى فرعية، تشمل رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الرائدة عالمياً في الدولة، ورواد المستقبل الرقمي، إلى جانب النماذج الرائدة في حماية القوى العاملة، وبيئة العمل الصديقة للأسرة، وشركاء تمكين المواهب.

إضافة إلى رواد القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ورفاهية القوى العاملة، بما يبرز نماذج متقدمة، تسهم في تعزيز الابتكار والاستدامة في سوق العمل.

مهارات المستقبل

كما تولي الجائزة اهتماماً خاصاً بكفاءات سوق العمل، التي تمثل المحرك الحقيقي لنجاح الشركات واستدامتها، حيث تكرّم الأفراد بمختلف أدوارهم وتخصصاتهم، بدءاً من القيادات المؤثرة، مروراً بمهارات المستقبل والكفاءات الفنية، وداعمي الأعمال وصنّاع المهن.

وصولاً إلى المهن الميدانية والعاملين في الخدمات المساندة، إلى جانب رعاة الأسرة ومقدمي الرعاية المتخصصة، بما يبرز القيمة الحقيقية لهذه الكفاءات، ودورها في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تماسك المجتمع.

وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم والاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كافة قطاعاته الاقتصادية.

تطور مستدام

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل «تواصل الجائزة مسيرتها الرائدة في تعزيز الابتكار والتميز والتنافسية في سوق العمل الإماراتي، من خلال رؤية التطوير والإبداع التي تواكب دوراتها المتعاقبة، في ظل الرعاية الكريمة المستدامة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للجائزة، بما يوسع أفق الممارسات المبدعة، ويعزز النجاحات التراكمية للجائزة، بوصفها منارة للتميز والابتكار والريادة».

وأكد العور أن الجائزة، بفضل نهجها المستدام ورؤيتها الاستشرافية المنبثقة عن رؤية القيادة الرشيدة، والرعاية الاستثنائية الملهمة، التي تحظى بها منذ انطلاقتها، رسخت مكانها كنموذج رائد للتميز، وركيزة لنشر ثقافة وتوجهات اقتصاد المستقبل.

والممارسات المتميزة، ومحطة متجددة للإبداع والتميز والتنافسية، ضمن معايير حوكمة فاعلة، تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها، وتواكب الإنجازات المتسارعة لسوق العمل الإماراتي وريادته، وتصدره للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح معاليه أن تطوير الجائزة في دورتها الرابعة، جاء انعكاساً للنجاحات التراكمية التي حققتها في دوراتها السابقة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالمشاركة المتميزة والملهمة لشركات القطاع الخاص والقوى العاملة في هذه الدورة.

ومحاورها الإبداعية المتجددة، وعرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية، ونقل الخبرات والتجارب الملهمة بين المشاركين، لتطوير رؤيتهم ونماذجهم الإبداعية، بما يعزز سهولة الأعمال، ويحفز قطاع الأعمال على المساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.

وأشاد معاليه بالجهات الراعية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دوراتها السابقة، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح الجائزة منذ انطلاقها، وهو الأمر الذي يجسد المسؤولية المجتمعية لهذه الجهات، وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في تعزيز تنافسية وكفاءة سوق العمل الإماراتي.

جوائز

وتقدم الجائزة في دورتها الرابعة، منافع ومزايا عدة للفائزين، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى، ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يمكنها من الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة.

كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة، وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية والخدمات الهاتفية المميزة.

وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.

ويمكن للراغبين بالمشاركة، تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2026، حيث ستخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة، بناء على معايير ومستويات حوكمة رائدة.

عبد الرحمن العور:

الجائزة محطة متجددة للإبداع والتميز ضمن معايير حوكمة فاعلة

خصومات على رسوم الخدمات وأولوية إنجاز المعاملات للشركات وترقية للفئة الأولى

100

ألف درهم للفائز الأول.. واستمرار تلقي الطلبات حتى 31 أغسطس المقبل