سيف بن زايد: القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجاً والأمن ضمانة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن القيادة الرشيدة جعلت الاستقرار نهجاً، والأمن ضمانة، والتشريع ركيزة، والفرصة امتداداً لرؤية تصنع المستقبل. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:

«لذلك لا يقصد المستثمر الإمارات للاستثمار فحسب، بل يقصد دولة يطمئن إليها رأس المال، وتسبق فيها الرؤية العائد».وكان «مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات» الذي أعدته Penta Group، المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث، قد كشف أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى أفضل وجهة استثمارية عالمياً.

وأبدى 56 % من المستثمرين العالميين اهتماماً جدياً بالسوق العقاري الإماراتي، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المشمولة بالدراسة، متقدمة على الولايات المتحدة (54 %)، والمملكة المتحدة (41 %)، وفرنسا (28 %)، وإسبانيا (27 %). وأُجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 23 أبريل عبر 12 سوقاً رئيسياً، وشمل 689 مستثمراً عقارياً.

ويُعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يرصد توجهات المشترين الدوليين تجاه السوق العقاري الإماراتي منذ بدء الأحداث الإقليمية في 28 فبراير، لتواصل الإمارات تصدرها بوصفها من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة.