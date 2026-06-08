«ملتقى السفراء» ينطلق في أبوظبي اليوم لبحث أولويات السياسة الخارجية

تنطلق اليوم أعمال الدورة العشرين من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج، والذي يستمر 4 أيام، بوصفه أحد أبرز التجمعات الدبلوماسية السنوية الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى بين بعثات الدولة حول العالم.

ويُقام ملتقى هذا العام تحت شعار: «الاستقلال الاستراتيجي.. تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير»، حيث يناقش ملفات استراتيجية إقليمية ودولية، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات في دعم الأمن والسلام، وتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ الازدهار العالمي.

ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية، إلى جانب مديري الإدارات في وزارة الخارجية وممثلين عن مؤسسات حكومية وخبراء من قطاعات متعددة، بما يعكس شمولية الطرح وتكامل الأدوار الوطنية.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية استراتيجية تبحث أولويات السياسة الخارجية لعام 2026، وسبل تعزيز الاقتصاد والاستثمار، وتوسيع مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يرسخ مكانة الدولة عالمياً.

ويُعد الملتقى منصة رئيسة لتبادل الخبرات وتحويل توجهات القيادة إلى خطط تنفيذية، بما يمكّن البعثات الدبلوماسية من تعزيز حضور دولة الإمارات دولياً وصون مصالحها العليا.

وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة مع انعقاد النسخة العشرين، بما يؤكد استمراريته كإحدى أهم منصات صياغة العمل الدبلوماسي الإماراتي، وتعزيز التكامل بين البعثات التمثيلية والجهات الوطنية، في ظل ما يشهده من تطور متواصل في أدوات العمل الدبلوماسي وتوحيد الرسائل.