286.6 % نمو تجارة الإمارات وبيلاروسيا خلال 4 سنوات

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، زيارة إلى جمهورية بيلاروسيا، عقد خلالها اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين، تقدمهم رئيس الوزراء ألكسندر تورتشين، ومكسيم ريجينكوف وزير الخارجية، ويوري تشيبوتار وزير الاقتصاد.

وخلال الزيارة، ترأس معاليه وفد الدولة في فعالية يوم التجارة الإماراتية البيلاروسية، بحضور ميكالاي باريسيفيتش، المدير العام للمركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا.

وجمعت الفعالية ممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون والشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الدكتور الزيودي: «تتسم العلاقة بين دولة الإمارات وبيلاروسيا بالنمو المستمر. وقد فتحت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار الأخيرة بيننا آفاقاً جديدة للتعاون ضمن القطاع الخاص، ما يعزز إمكانات توسيع تجارتنا غير النفطية، التي شهدت نمواً نوعياً خلال السنوات الأخيرة. وستستفيد قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية بشكل كبير من شراكتنا المتنامية».

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 319.5 مليون دولار عام 2025، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 286.6 % مقارنة بعام 2021، حين كانت قيمة التجارة بين الدولتين 82.6 مليون دولار فقط.

ويبرز ذلك النمو الاستثنائي في التجارة والشراكة الاستراتيجية المتينة التي أرستها دولة الإمارات مع بيلاروسيا، لترسّخ مكانتها كشريك تجاري رئيسي لها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وضمن برنامج زيارة معاليه، شملت الجولات مجمّعاً صحياً جديداً ومنتجعاً سياحياً، إضافةً إلى زيارة مصنع ستادلر المتخصص في تصنيع معدات السكك الحديدية ومصنع مينسك للألبان رقم 1 الذي ينتج أكثر من 300 منتج بما في ذلك 900 طن من الحليب يومياً.